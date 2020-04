Exclusief voor abonnees Voortdurend handen wassen: nee, dat ondermijnt onze weerstand niet 08 april 2020

'Was uw handen', klinkt het continu. Grote kans dat u als gezond persoon nooit eerder zo hygiënisch leefde - en dan nog de hele tijd 'in uw eigen kot'. Maar ondermijnen al die hygiënemaatregelen onze weerstand niet? Daar moeten we ons geen zorgen over maken, verzekert professor dr. Steven Callens, diensthoofd Infectieziekten aan het UZ Gent. Enkele 'propere' weken, of laat het zelfs maanden worden, tasten onze weerbaarheid niet aan. "Het immuunsysteem van volwassenen is al gevormd - de mogelijke ziekteverwekkers zijn ooit al eens gepasseerd." Anders is het voor kinderen die jarenlang te weinig aan bacteriën worden blootgesteld. "Zij zijn nog minder beschermd, waardoor we het aantal allergieën zien toenemen. Maar vandaag spelen onze kinderen nog steeds in de tuin, en ook binnenshuis komen ze nog ruimschoots met bacteriën in contact. De koek die op de grond valt en vervolgens nog gewoon wordt gegeten, bevat er nog evenveel als voor deze crisis." (SPK)

