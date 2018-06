Voortaan prof vanaf 15 jaar 18 juni 2018

Vanaf nu kunnen Belgische voetbalclubs voetballers al vanaf 15 jaar een profcontract aanbieden. Dat moet ervoor zorgen dat de grote talenten langer in België blijven. Op 6 juni werd de wijziging op de collectieve arbeidsovereenkomst voor een betaalde sportbeoefenaar gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. Tien dagen later trad het Koninklijk Besluit in werking. Onder meer de Pro League ijverde al een tijdje voor de verlaging van de minimumleeftijd van 16 naar 15. Zo wordt vermeden dat talentrijke voetballers hun eigen leef- en schoolomgeving verlaten om naar het buitenland te vertrekken. Bovendien hebben Belgische clubs zo meer middelen om talenten sneller aan zich te binden. Het Nationaal Paritair Comité en de Raad van State gaven de leeftijdsverlaging een positief advies. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) goot het in een Koninklijk Besluit.

