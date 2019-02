Voortaan ook weerbericht voor Mars 21 februari 2019

00u00 0

Of het even populair zal worden als het weerpraatje van Jill Peeters, valt nog even af te wachten, maar er is nu ook een dagelijks weerbericht voor Mars. Wie dus wil weten hoe warm het op de rode planeet is, of hoe fel het er waait, komt daar voortaan in enkele muisklikken achter. De waarnemingen worden aangeleverd door InSight, de met weersensoren uitgeruste marssonde die op 26 november op Mars landde. Het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA zet de gegevens, die vooral voor wetenschappers bestemd zijn, nu online. Daaruit blijkt dat de temperatuur in het landingsgebied zondag schommelde tussen min 17 en plus 95 graden Celsius. De wind waaide maximaal aan 62 kilometer per uur uit zuidwestelijke richting.