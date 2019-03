Voortaan ook Uber voor truckers 21 maart 2019

Uber lanceert zijn vrachtdienst Uber Freight in Europa. Net zoals het bedrijf met taxi's doet, wil het met een app opdrachtgevers en truckers met elkaar in verbinding brengen. Uber Freight start in Nederland, maar wil op termijn ook elders in Europa aan de slag. De dienst is al twee jaar actief in de VS. Uber zegt dat het voor bedrijven zo makkelijker wordt om een vervoerder te vinden. Er hoeft ook niet over de prijs onderhandeld te worden en ze kunnen via de app zien waar de lading zich bevindt. Vervoerders zouden vlotter opdrachten vinden en de betaling zou snel geregeld worden.

