Voortaan ook les in privacy op school 30 januari 2018

Kinderen moeten leren wat persoonsgegevens zijn en wat bedrijven daarmee kunnen en mogen doen. Daarom lanceren staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer (Open Vld) en Vlaams minister van Media Sven Gatz (Open Vld) een lessenpakket dat kinderen wegwijs moet maken in de nieuwe privacywet die vanaf 25 mei van kracht zal zijn. "Kinderen en jongeren zijn 'digital natives', maar dat maakt hen net kwetsbaarder: ze houden er veel minder rekening mee dat hun digitale leven ook tegen hen gebruikt kan worden", zegt De Backer. "Daarom komt er bijvoorbeeld een minimumleeftijd voor sociale media. Wie jonger is dan die nog vast te leggen leeftijd, zal expliciet de toestemming moeten krijgen van zijn of haar ouders."

