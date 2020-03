Exclusief voor abonnees Voortaan minstens 250 euro corona-boete 25 maart 2020

250 euro. Dat is de minnelijke schikking voor wie zich niet houdt aan de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Voor handelaars die hun winkel, café of restaurant nog openhouden, is dat onmiddellijk 750 euro. Tot nu waarschuwden nog veel politiezones hardleerse burgers in plaats van hen een pv te geven, maar die tijd is voorbij. Door een omzendbrief van het collega van procureur-generaals is iedereen voortaan écht gelijk voor de wet - of hij nu in Limburg, West-Vlaanderen of Henegouwen woont.

