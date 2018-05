Voortaan mag ook varken op menu 15 mei 2018

Met het openen van de aparte gesloten gezinswoningen in Steenokkerzeel, past staatssecretaris Theo Francken in één adem ook enkele regels voor gesloten centra aan. Vandaag mag er volgens de wet nooit varkensvlees geserveerd worden - vlees dat joden en moslims niet mogen eten uit geloofsovertuiging. Die regel wordt geschrapt, want ze is volgens de N-VA'er discriminerend ten opzichte van geloofsgroepen die wel varkensvlees mogen eten. Welk vlees geserveerd mag worden, wordt niet meer vastgelegd. Maar er zal wel rekening gehouden worden met verschillende religieuze voedingsvoorschriften. Zo zullen er altijd alternatieven worden aangeboden, klinkt het. (IVDE)