Voortaan kan Blackie óók een baantje trekken 31 juli 2018

00u00 0

De honden die opgevangen worden in dierenasiel De Leiestreek in Zwevegem, kunnen zich in deze hete dagen verfrissen in een nieuwe zwemvijver. Er zijn drie niveaus in het bad van 8 meter lang en 2 meter breed. De ene kant van het zwembad is ondiep, zodat kleine hondjes er gemakkelijk terug uit kunnen, op het einde kunnen ze zelfs een kort 'baantje trekken'. "Alle honden krijgen zo de kans om zich aan een plons te wagen", zegt Veerle Debaillie. "Een paar van hen krijg je met geen stokken in het water, maar de meesten genieten met volle teugen. Soms moet je het eens voortonen, maar eens ze zich in het bad gewaagd hebben, zijn ze niet meer tegen te houden." (JME)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN