Voortaan halve dag per week ouderschapsverlof mogelijk 23 mei 2019

Vanaf 1 juni kunnen werknemers een halve dag ouderschapsverlof per week opnemen, of een hele dag per twee weken. Het Koninklijk Besluit dat de arbeidsduurvermindering met één tiende regelt, is zopas in het Staatsblad verschenen. Tot nu toe kon je enkel voltijds, halftijds of a rato van één dag per week in het systeem stappen. Wie voor voltijds of halftijds ouderschapsverlof kiest, of voor voltijds verlof voor medische bijstand, zal die vrije dagen voortaan ook per week kunnen opnemen. Vandaag moet dat minstens per maand.