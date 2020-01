Exclusief voor abonnees Voorstellen informateurs gelekt 09 januari 2020

00u00 0

Enkele dagen voor informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) verslag uitbrengen bij de koning, wordt er lustig (en strategisch) gelekt uit de nota die zij intussen aan verschillende partijen hebben voorgelegd. Wat ze zoal voorstellen? Een minimumpensioen van 1.400 euro voor wie z'n hele leven gewerkt heeft. Een begrotingstekort van 1% in 2024. Veel besparingen, maar amper nieuwe belastingen. Een voorzichtige opening om de kerncentrales langer open te houden. En de bereidheid om te praten over een staatshervorming over vier jaar. Alleen is de vraag: wat is de waarde van hun nota? "Moeten wij nu zeggen of we op basis hiervan gaan onderhandelen? Dat is allemaal zeer onduidelijk." Verschillende politici klagen ook dat de tekst slordig is opgesteld en te vaag is. Vooral N-VA reageert dan weer positief. (ARA/IVDE/FME)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis