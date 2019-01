Voorstel Trump om shutdown te beëindigen krijgt nul op het rekest 21 januari 2019

Een poging van president Donald Trump om een einde te maken aan de langst durende shutdown in de Amerikaanse geschiedenis is op niets uitgedraaid. Zaterdag bood Trump de Democraten extra garanties over de bescherming van illegale immigranten. In ruil eiste de president opnieuw de 5,7 miljard dollar die hij nodig heeft om een muur te bouwen op de grens met Mexico. De Democraten wezen het voorstel echter af, zelfs nog voor Trump het kon toelichten. De shutdown, de gedeeltelijke sluiting van de federale overheid, duurt nu al een maand.