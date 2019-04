Voorstel Groen: minstens 1.140 euro pensioen voor iedereen Astrid Roelandt

11 april 2019

05u00 0 De Krant Of je nu gewerkt hebt of niet, als het van Groen afhangt, krijgt iedereen straks minstens 1.140 euro pensioen. Heb je een volledige loopbaan achter de rug? Dan mag je rekenen op zeker 1.500 euro.

De groenen hebben hun pensioenplannen klaar. Het opvallendste voorstel is een basispensioen van minimaal 1.140 euro voor iedereen. Dat bedrag loopt op naarmate je (meer) gewerkt hebt. Wie 45 jaar actief was, zou minstens 1.500 euro moeten overhouden. Het gaat daarbij niet per se om effectief gewerkte jaren: ook periodes van werkloosheid en ziekte- of zorgverlof tellen mee in de berekening. Met dit idee wil Groen senioren uit de armoede halen. Volgens Statbel liep vorig jaar 16% van de Belgische 65-plussers het risico financieel niet rond te komen.

In tegenstelling tot de andere partijen pleit Groen dus niet voor een verhoging van het minimumpensioen (1.254 euro na een volledige loopbaan). "Drie op de tien gepensioneerden hebben daar vandaag geen recht op, omdat hun loopbaan te kort was", zegt Kamerlid Wouter De Vriendt. "Als je het minimumpensioen verhoogt, heeft dat dus geen effect voor die groep." Er bestaat vandaag al een vangnet voor arme gepensioneerden: de inkomensgarantie voor ouderen (IGO). Maar volgens Groen zit dat systeem te complex in elkaar en bovendien zijn er voorwaarden aan verbonden. "Het basispensioen is een échte garantie tegen armoede."

Volgens pensioenexperte Ria Janvier (UAntwerpen) is het plan echter onbetaalbaar. "Klopt niet", zeggen de groenen. De partij schat de kostprijs op 1,4 miljard euro.

