Voorstander van dienstplicht

13 maart 2018

Het is een discussie die geregeld terugkeert: het herinvoeren van de militaire dienstplicht die in 1992 werd afgeschaft. 66% van de Belgen is voor een militaire dienstplicht of burgerplicht gewonnen. In Wallonië is dat liefst 78%, terwijl het in Vlaanderen om 58% gaat. In de Europese Unie heeft Zweden de militaire dienstplicht recent weer ingevoerd en ook in Frankrijk wil president Macron die opnieuw installeren. In eigen land lijkt een verplichte legerdienst of burgerdienst nog niet voor meteen. (IVDE)