Exclusief voor abonnees Voorop in de strijd / naar barbecue 12 juli 2019

Kris Van Dijck beleefde dan wel een hectische dag, maar gisteravond was hij wel gewoon aanwezig op de barbecue ter ere van de Vlaamse feestdag van de lokale N-VA-afdeling in Dessel. Hij volgde in het spoor van zijn vrouw, die net als haar man nog dezelfde outfit droeg van bij de toespraak in het Brusselse stadhuis. Rond 19 uur kwam hij aan in de feestzaal, samen met zijn vrouw Leentje Verhalle. Die benadrukte nogmaals dat ze haar echtgenoot volledig steunt. Die mening weerklonk ook bij de lokale N-VA-leden: de partij staat als één man achter Van Dijck. Zij hebben maar één woord voor wat hun kopman overkomt: "Afrekening." (WDH)

