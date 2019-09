Exclusief voor abonnees Vooroordelen tegenover slechtzienden BRIEVEN 11 september 2019

00u00 0

De brailleliga start een campagne die bedrijven moet aansporen blinden en slechtzienden aan te werven. Eens te meer een mooi initiatief van deze schitterende vzw. Als zwaar slechtziende heb ik 39 jaar gewerkt in een privé-bedrijf en ben ik ervaringsdeskundige bij uitstek. Mijn ervaring leert dat je loopbaan begint bij de aanwerving, maar daar onmiddellijk ook eindigt, hoe bekwaam of getalenteerd je ook mag zijn. Het is te vergelijken met de discriminatie die vrouwen nog altijd ondervinden, maar dan maal vijf.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis