Voornaam wijzigen kan voortaan gewoon aan loket 28 juli 2018

Vanaf 1 augustus kan iedereen sneller z'n voornaam laten wijzigen. Zo volstaat het om naar de ambtenaar van de burgerlijke stand in je gemeente te stappen. Als die geen bezwaren heeft, kan je in principe wegwandelen met je nieuwe naam. Tot nu toe moest je daarvoor naar de FOD Justitie, waar de wachttijd tot anderhalf jaar bedroeg. Straks zal je enkel in uitzonderlijke gevallen nog tot drie maanden geduld moeten oefenen. Wel zal je nog altijd moeten motiveren waarom je een nieuwe naam wil. De prijs van de naamsverandering - vandaag 490 euro, of 49 euro voor transgenders - bepalen de gemeenten in het nieuwe systeem zelf. Een familienaam wijzigen aan het loket is nog niet mogelijk, maar er komt wel een vereenvoudigd tarief.

