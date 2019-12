Exclusief voor abonnees Voormalige Uber-baas schenkt zichzelf mooi kerstcadeau 17 december 2019

Voormalig Uber-baas Travis Kalanick, en medeoprichter van het bedrijf achter de taxi-app, verkocht deze maand voor ongeveer 350 miljoen dollar aan aandelen in het bedrijf. Daarmee heeft Kalanick al 2,1 miljard dollar opgehaald sinds begin november een deadline afliep waarvoor hij zijn aandelen niet van de hand mocht doen.De 43-jarige Kalanick heeft nu nog ongeveer een vijfde van zijn totale vermogen van 3 miljard dollar in aandelen Uber zitten. Kalanick moest in de zomer van 2017 vertrekken bij Uber na beschuldigingen van seksuele intimidatie en ander wangedrag op de werkvloer.

