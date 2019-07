Exclusief voor abonnees Voormalige politiebaas (59) verongelukt in Frankrijk 09 juli 2019

Een voormalig topman van de federale politie is gisteren verongelukt met zijn motor in Frankrijk, op de A32 tussen Metz en Nancy. Hij was met een vriendin op weg naar de Alpen. Zij is ernstig gewond. Het slachtoffer is Marc Guillemin. Hij werd 59 jaar. De vroegere chef van de scheepvaartpolitie kwam in 2010 in opspraak nadat hij met zijn auto in de gracht gereden was. Een ademtest wees uit dat hij 1,5 promille alcohol in het bloed had. Tegen een politiepatrouille loog de Oost-Vlaming dat zijn vrouw achter het stuur zat. Een getuige had echter gezien dat het wel degelijk Guillemin zelf was. De toen 50-jarige politiecommissaris was op dat moment de favoriet om de ontslagen Gentse korpschef Peter De Wolf op te volgen. Na het ongeval trok hij zijn kandidatuur in.

