Voormalige buurman opgepakt voor moord op Frans meisje (13) 02 mei 2018

00u00 0

Een 45-jarige man is in staat van beschuldiging gesteld voor de ontvoering, verkrachting en moord op de 13-jarige Angélique. Dat is het meisje wiens lichaam in de nacht van zaterdag op zondag werd teruggevonden nabij Rijsel. Angélique, afkomstig uit het Noord-Franse dorp Wambrechies, vlakbij de Belgische grens, werd vorige week woensdag voor het laatst gezien. Ze had thuis een briefje achtergelaten waarop stond dat ze vrienden ging opzoeken, maar kwam nooit meer naar huis. De politie pakte al snel David Ramault op, een voormalige buurman van Angélique. Hij heeft bekend dat hij het meisje naar zijn woning lokte, haar probeerde te misbruiken en haar uiteindelijk wurgde.