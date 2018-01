Voormalig VRT-anker komt op voor CD&V 31 januari 2018

Ex-VRT-journalist Alex Puissant stapt in de politiek. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober is hij kandidaat op de gezamenlijke lijst van cdH en CD&V in Brussel-stad. Op welke plaats hij zal staan, is nog niet bekend. Het gewezen VRT-anker werd door Brussels staatssecretaris Bianca Debaets (CD&V) over de streep getrokken. "We willen de Brusselaars opnieuw redenen geven om fier te zijn op hun stadsbestuur. Deze stad kan zoveel beter. Dat weet iedereen die een tijdje in Brussel heeft doorgebracht." Debaets wilde Puissant vandaag zelf lanceren tijdens de voorstelling van haar boek, maar het nieuws lekte een dag eerder al uit.

