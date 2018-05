Voormalig topman Medialaan wordt CEO van KBVB 25 mei 2018

De Raad van Bestuur van de Koninklijke Belgische Voetbalbond heeft Peter Bossaert voorgedragen als toekomstig secretaris-generaal. De voormalige CEO van mediabedrijf Medialaan moet vanaf 1 september Koen De Brabander opvolgen, die begin februari na één jaar dienst zelf opstapte. De Brabander voelde op dat moment onvoldoende vertrouwen bij zijn medewerkers. De aanstelling van Bossaert wordt begin juni bekrachtigd. Met deze zet hoopt de voetbalbond naar eigen zeggen na de contractverlenging van bondscoach Martínez de voetbalfederatie verder vorm te geven en professionaliseren: "We willen onze bond nationaal en internationaal beter op de kaart zetten. Om die reden hebben we Peter Bossaert aangetrokken", klinkt het bij bondsvoorzitter Gérard Linard, die de rol van secretaris-generaal sinds het vertrek van De Brabander op zich nam. Bossaert is 52 jaar oud en was tot voor kort aan de slag bij Medialaan - waar hij sinds 1997 werkte, de laatste zes jaar als CEO -, de mediagroep waar onder anderen VTM, Q2, Vitaya, Qmusic en JOE deel van uitmaken. Daarnaast is hij ook onafhankelijk bestuurder bij het beursgenoteerde Lotus Bakeries NV: "Ik wil mijn schouders zetten onder de uitbouw van een stevige en professionele omkadering", aldus Bossaert. "Toen deze trein langskwam, kon ik niet anders dan erop springen. Het was lang mijn droom om ooit iets in het voetbal te doen." (TTV)

