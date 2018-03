Voormalig Standard-target duurste Afrikaanse voetballer ooit 02 maart 2018

Cédric Bakambu (26) is zeker niet de bekendste, maar wel de duurste Afrikaanse voetballer ooit. Zijn transfer van Villarreal naar het Chinese Beijing Guoan kost in totaal zo'n 78 miljoen euro. Het record dat Pierre-Emerick Aubameyang goed een maand geleden op 64 miljoen zette, sneuvelt zo alweer. Bakambu wordt zelfs de op 11 na duurste speler ooit. En zeggen dat de spits toen hij in 2014 bij Sochaux onder contract stond, nog in beeld was bij Standard. (SJH)