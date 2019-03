Voorlopig vier Belgen op hoofdtabel Miami 19 maart 2019

00u00 0

Indian Wells is nog maar net achter de rug of de Miami Open dient zich alweer aan. Het vroegere 'vijfde grandslamtoernooi' verhuisde van Key Biscane naar het NFL-stadion van de Miami Dolphins voor een nieuw begin. David Goffin is er achttiende reekshoofd, heeft daardoor een bye in de eerste ronde en wacht op Pablo Cuevas (ATP 85) of Ivo Karlovic (ATP 76). Hij krijgt alvast geen gezelschap van Ruben Bemelmans (ATP 151), want die verloor gisteren zijn eerste kwalificatiematch met 5-7, 6-3, 6-7 van Paolo Lorenzi (ATP 107). Yanina Wickmayer (WTA 141) kwam gisterenavond laat in actie in haar eerste plaatsingswedstrijd tegen Veronika Kudermetova (WTA 81). Elise Mertens (WTA 14) is zestiende reekshoofd in Miami en krijgt, na een bye in de eerste ronde, met Pauline Parmentier (WTA 54) of Margarita Gasparyan (WTA 75) te maken. Alison Van Uytvanck (WTA 51) opent tegen de Tunesische Ons Jabeur (WTA 55) terwijl Kirsten Flipkens (WTA 56) het moet opnemen tegen Yulia Putintseva (WTA 44). (FDW)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen

Meer over WTA

sportdiscipline

tennis

sport