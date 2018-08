Voorlopig nog niet contactloos betalen op bus en tram 28 augustus 2018

De openbare vervoersmaatschappij De Lijn mag haar contract over het contactloos betalen op bus en tram voorlopig niet toewijzen. De Raad van State heeft de toewijzing geschorst. Naast de automaten voor abonnees komen er ook automaten voor occasionele gebruikers. Dat systeem werkt contactloos met betaal- en kredietkaarten. Je houdt een kaart tegen de automaat en je rit is betaald. De Lijn had het contract, dat geraamd wordt op 40 tot 80 miljoen en een looptijd heeft van 10 jaar, toegewezen aan het Franse consortium SAS Conduent Business Solutions. Een Duits consortium met de firma Scheidt en Bachmann tekende bezwaar aan. De Raad van State volgde dat bezwaar en heeft het contract dus voorlopig geschorst. (PLA)

