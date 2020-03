Exclusief voor abonnees Voorlopig laatste aflevering 27 maart 2020

De aflevering met de passage van Anouk is voorlopig de laatste van dit seizoen. Normaal gezien werden de halve finale en de finale van 'The Voice Kids' rond deze periode opgenomen, maar dat werd door corona onhaalbaar. VTM liet intussen weten dat dit geen eindstadium is en dat de twee volgende rondes er nog zullen komen. Wanneer die worden opgenomen en uitgezonden, is nog niet duidelijk. "De vele kijkers én uiteraard ook de kandidaten verdienen een apotheose", liet creatief directeur Davy Parmentier eerder weten.