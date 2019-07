Exclusief voor abonnees Voorlopig geen vierde rijstrook op E40 04 juli 2019

Er komt voorlopig geen vierde rijstrook op de E40 tussen Zwijnaarde en Sint-Denijs-Westrem. De rechtbank heeft de bouwvergunning vernietigd. Volgens de rechter werden de milieu-effecten van die vierde rijstrook onvoldoende onderzocht. Het Gents Milieufront, Greenpeace en een particulier halen daarmee hun slag thuis. Het Agentschap Wegen en Verkeer blijft niet bij de pakken zitten. "Die 2 kilometer lange 'weefstrook' is nodig voor de veiligheid. Die geven we niet op. We starten een nieuw dossier", klinkt het. (EDG)