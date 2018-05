Voorlopig geen US Open voor Pieters GOLF 23 mei 2018

Thomas Pieters staat voor een belangrijke veertiendaagse. De 26-jarige golfer moest vijf plaatsen inleveren op de wereldranking en staat nu 65ste. Gevolg is dat hij (voorlopig) geen startbewijs krijgt voor de tweede major van het jaar, de US Open die vanaf 14 juni op de agenda staat. Alleen de top 60 is welkom. Pieters heeft tot 3 juni om op de wereldranking te klimmen, te beginnen op het BMW PGA Championship in het Engelse Surrey dat morgen begint. Vorig jaar finishte de Antwerpenaar daar als veertiende. Volgende week trekt hij naar het Italiaanse Brescia, voor de Italian Open. Als hij daar voldoende punten raapt, kan hij de poorten naar de US Open nog opengooien, anders moet hij deelnemen aan een kwalificatietoernooi in Surrey op 4 juni. Hopelijk vindt Pieters daar een betere vorm dan afgelopen weekend op zijn eigen Belgian Knockout toernooi in Schilde, waar hij er zaterdag in de eerste knock-outronde uitging tegen de Duitser Maximilian Kieffer, 349ste op de wereldranking. (VH)

