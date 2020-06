Exclusief voor abonnees Voorlopig geen stormloop op reizen 05 juni 2020

Reizen in eigen land mag vanaf maandag opnieuw. Op 15 juni gaan onze grenzen ook weer open voor Europees toerisme. Dat heeft ons (nog) niet massaal een vakantie doen boeken. "Aan de kust is er momenteel absoluut geen explosie aan boekingen", aldus de beroepsfederatie van vastgoedverhuurders. "Feit is zelfs dat het er nu algemeen naar uitziet dat de achterstand niet meer zal kunnen worden ingehaald." De kusthotels verdrinken evenmin in de reservaties. "Zoals steeds is de kust afhankelijk van het weer", zegt de vzw Kusthotels. "Dat zit net nu niet mee."

