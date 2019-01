Voorlopig geen reden om te klinken voor Tournée Minérale 19 januari 2019

De hype rond Tournée Minérale lijkt bij deze derde editie alweer voorbij. Voorlopig hebben nog maar 24.600 landgenoten zich op de website geëngageerd om de hele maand februari geen druppel alcohol te drinken. Vorig jaar waren er twee weken voor de start al meer dan 50.000 deelnemers en uiteindelijk deden 104.579 mensen mee. De eerste editie in 2017 telde 122.460 deelnemers. Bij de organisatie laten ze zich niet gek maken. "Het aantal deelnemers is minder belangrijk, we willen vooral dat mensen over de actie praten", zegt de directeur van het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs (VAD) dat samen met de Stichting tegen Kanker de actie in het leven riep.