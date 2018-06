Voorlopig geen pilotenstaking bij Brussels Airlines 26 juni 2018

De stakingsdreiging van de piloten bij Brussels Airlines is voorlopig van de baan. Nochtans is het nieuwe voorstel van de directie, waarover directie en vakbonden het twee weken geleden eens raakten, verworpen door 58% van de piloten. Uit onvrede met de werkdruk werd in mei al twee dagen het werk neergelegd. Hun stakingsaanzegging loopt nog altijd, maar zowel bonden als directie zijn bereid om verder te praten. Tegen een eerder voorstel zei nog 92% 'nee'. Het nieuwe voorstel voorziet onder meer in het equivalent van een dertiende maand, betere vergoeding voor overuren, meer rust en extra verlof vanaf 60 jaar. De piloten willen dat deze maatregelen sneller worden doorgevoerd dan voorgesteld, maar beseffen dat een staking in de vakantie nefast zou zijn voor hun imago. De wrevel wordt echter ook gevoed door de aanhoudende onzekerheid over de toekomst van Brussels Airlines in de Eurowings-groep, de Lufthansa-divisie waarin de maatschappij zal worden geïntegreerd. Daarover moet in de tweede week van juli duidelijkheid komen. (IDV)

