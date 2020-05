Exclusief voor abonnees Voorlopig geen nieuwe opnames van 'De buurtpolitie' 26 mei 2020

Andy Peelman kan zich voluit smijten voor het nieuwe VTM-programma, want de zender voorziet voorlopig geen nieuwe opnames van 'De buurtpolitie'. "Voor alle duidelijkheid: we stoppen er niet mee", aldus Davy Parmentier, creatief directeur van VTM. "Wel is het zo dat er voorlopig geen nieuwe opnames zijn gepland. We hebben inmiddels zowat 800 afleveringen beschikbaar die we zo nu en dan re-runnen en die het uitstekend blijven doen. 'De buurtpolitie' is een perfect werkpaard voor ons en blijft een absolute sterkhouder waarop we als zender echt trots zijn." (MC)

