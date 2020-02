Exclusief voor abonnees Voorlopig geen impact op vliegverkeer 25 februari 2020

Sinds enkele weken is het aantal vluchten van Zaventem naar China teruggeschroefd door het coronavirus, maar de recente uitbraak in Italië heeft vooralsnog geen gevolgen voor het vliegverkeer. Dat laat Brussels Airport weten. "Voorlopig zijn er geen vluchten naar Italiaanse steden afgeschaft", zegt woordvoerster Ihsane Chioua Lekhli. Ondanks het feit dat het virus dichterbij komt, verandert er ook (nog) niets aan de veiligheidsmaatregelen op de luchthaven. "Passagiers kunnen nu wel een infofolder krijgen aan onze infobalies. De belangrijkste richtlijn is en blijft een goede handhygiëne." Ondertussen zorgen stiptheidsacties van de luchtvaartpolitie nog steeds voor wat hinder bij reizigers die naar niet-Schengenlanden vliegen. Agenten voeren hun controles volgens het boekje uit, waardoor er regelmatig lange wachtrijen staan. (RDK)

