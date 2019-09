Exclusief voor abonnees Voorin keuze zat, centraal achterin niet Standard 10 september 2019

Van offensief geweld gesproken. Standard heeft zijn aanvalslijn afgelopen zomer meer dan voldoende gestoffeerd. De komst van Oulare, Dragus en Avenatti zorgt voor meer stootkracht en concurrentie in de spits. Emond zal af en toe kunnen rusten. Nieuwkomers Limbombe en Boljevic vechten voor een plaatsje op de flank met oudgedienden Carcela, Lestienne en Mpoku. Amallah is dan weer eerste keuze achter de spits, al valt niet uit te sluiten dat ook Avenatti daar gezet wordt als hij opnieuw fit is. Keuze genoeg vooraan voor Preud'homme. Dat is minder het geval centraal op het middenveld - Cimirot, Bastien, Raskin en Bokadi, tenzij er her en der geschoven wordt - én centraal achterin. De Rouches zagen Dussenne langdurig uitvallen met een kruisbandblessure en ook Vanheusden is nog volop aan het revalideren. Momenteel is het behelpen met Bokadi-Laifis. Mocht er iets gebeuren met dat duo, moet MPH al teruggrijpen naar jeugdproduct Lavalée en de 20-jarige Malinees Hady Sangare. De centrale as had gerust een upgrade kunnen gebruiken. (FDZ)

