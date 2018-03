Voorgelezen 17 maart 2018

Ragdoll killer in New York

Na een debuut dat alle verkooprecords brak je tweede roman schrijven, het is blijkbaar geen sinecure. Daniel Cole maakt er in het begin van 'Marionet', de opvolger van zijn onvolprezen whodunit 'Ragdoll', zelfs een grapje over: "Alsof een vervolg beter en grootser wordt als je hetzelfde verhaal naar New York verplaatst", merkt een personage op. Dat is precies wat Cole doet in 'Marionet': flik Emily Baxter uit deel één vliegt heen en weer tussen Londen en de Big Apple om een reeks moorden op te lossen die wellicht iets met de lappenpopzaak te maken hebben. Ook al houdt Cole je met voortdurende mini-cliffhangers geboeid aan het lezen, we misten de nagelbijtende spanning en filmische flair die van 'Ragdoll' het strafste thrillerdebuut van 2017 maakten.

Marionet. Daniel Cole.

Uitgeverij Luitingh-Sijthoff. € 19,99

