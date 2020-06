Exclusief voor abonnees Voorgelezen 13 juni 2020

Drie romans voor de prijs van één schreef Alexis Schaitkin met haar uit de kluiten gewassen debuut. Deels mysterie, deels psychologische roman en deels coming-of-age, start 'Saint X' op een Caraïbisch eiland à la Saint Maarten of Saint Thomas, waar een welgesteld New Yorks gezin in de jaren 90 een luilekkervakantie houdt. Al op pagina 55 loopt het mis, waarna Schaitkin voortdurend wisselt tussen de tragische gebeurtenis op het eiland en het effect ervan op het latere leven van Claire, jongste telg uit het gezin. Hoe minder je op voorhand weet over deze intrigerende puzzel vol sfeer en pakkende passages, hoe spannender de leeservaring. Laten we dus alleen nog verklappen dat 'Saint X' veel dieper gaat dan de cover doet denken, en Schaitkin haar New Yorkse hoofdstukken hier en daar kruidt met een vleugje Paul Auster. Wat ons betreft een van dé boeken van deze zomer, zeker voor wie vakantieromans meer mogen zijn dan spanning of romantiek.

