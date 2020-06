Exclusief voor abonnees Voorgelezen 06 juni 2020

00u00 0

Vallen en opstaan

Geen moordmysterie voor commissaris Liese Meerhout in Toni Coppers' nieuwste politie-thriller 'Val', wel een weerzien met Alex Berger, de tragische ex-flik uit 'De zaak Magritte'. Die verloor zijn vrouw bij de aanslagen in Parijs, verkaste naar Oostende en strompelt sindsdien als een zombie door het leven. Tot die andere 'gekneusde', Interpol-speurder Sara Cavani, zijn hulp inroept bij een reeks moorden waarbij de dader telkens een sneeuwbol bij zijn slachtoffers achterlaat. Vervolg is een spannende rollercoaster van intriges en verrassende wendingen, die `Berger van Oostende over Londen naar Zwitserland brengt.

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen