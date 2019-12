Exclusief voor abonnees Voordeligste skigebieden liggen in Frankrijk CHECK-IN 07 december 2019

Holidu, de zoekmachine voor vakantiehuizen, vergeleek aan het begin van het skiseizoen de prijzen van zo'n 278 skigebieden in de Alpen met elkaar. Daarvoor berekende het de gemiddelde kostprijs per persoon per dag, op basis van het tarief van een skipas en de prijs van de accommodatie. Verrassendste conclusie: de skigebieden in Frankrijk zijn het goedkoopst. Bij de top-3 vinden we liefst drie Franse namen: Thollon les Mémises (€ 41,25/dag), Hirmentaz/ Les Habères (€ 43,95) en Arêches (€ 46,96) bij de Mont Blanc. Waar een skipas en overnachting dan gemiddeld het duurst zijn? In Zwitserland, met Zermatt als absolute koploper (€ 182,25/dag).

