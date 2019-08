Exclusief voor abonnees Voorbode van transfer? Neymar niet in PSG-selectie 12 augustus 2019

Neymar kwam gisterenavond niet in actie toen PSG zijn Ligue 1-seizoen opende met een thuiswedstrijd tegen Nîmes. De Braziliaan behoorde niet tot de selectie. Daar zit een nakende transfer wellicht voor veel tussen. "Het is belangrijk dat we snel tot een beslissing komen", zei sportief directeur Leonardo . "De onderhandelingen zijn verder gevorderd dan voorheen, maar we hebben nog geen akkoord. We willen zo snel mogelijk weten hoe die toekomst eruit ziet."

