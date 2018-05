Voorbijsteken volgend jaar makkelijker in F1 02 mei 2018

00u00 0

De kogel is door de kerk. Tegen alle verwachtingen in heeft de F1-Commissie beslist om volgend seizoen een paar verplichte wijzigingen aan de voorvleugel van de auto's door te voeren. Concreet: minder elementen op de uiteinden. Het aerodynamische effect daarvan zou ervoor moeten zorgen dat het gemakkelijker wordt om een auto te volgen en dus ook voorbij te steken. In de eerste Grand Prix van het seizoen, Melbourne, bleek immers dat het zo goed als onmogelijk was om voorbij te steken. Omdat de aerodynamische werking van de auto bij het volgen van een andere auto snel efficiëntie inlevert als hij te dicht nadert, precies als gevolg van de vormgeving van die voorvleugel. Daarnaast werd ook beslist om vanaf volgend jaar een grotere achtervleugel in te voeren. Dat zal er dan weer voor zorgen dat het DRS-effect sterker wordt voor de achtervolgende auto en voorbijsteken makkelijker.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN