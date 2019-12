Exclusief voor abonnees Voorbije decennium was warmste ooit 04 december 2019

00u00 0

Het zal na een zomer waarin het ene na het andere hitterecord sneuvelde wellicht niet verbazen: 2019 eindigt in de top 3 van warmste jaren sinds de metingen in 1850 van start gingen. Dat meldden de VN op de klimaattop in Madrid. Tussen januari en oktober lag de temperatuur op onze aarde wereldwijd gemiddeld 1,1 graad hoger dan in de periode 1850-1900, zo meldt de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO). Daardoor zal 2019 het op één of twee na warmste jaar sinds de metingen zijn. "Het decennium 2010-2019 is zo goed als zeker het warmste ooit gemeten." De WMO wijst nogmaals op de gevaren: smeltende ijskappen, een stijging van de zeespiegel met overstromingen en verzuring van de oceanen, hittegolven, droogtes en bosbranden. (SPK)

