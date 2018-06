Voorbije 10 jaar slechts één keer succesvol tegen land uit top 10 02 juni 2018

Verslaan de Rode Duivels vanavond eindelijk nog eens een land uit de top 10 van de FIFA-ranking? De afgelopen tien jaar lukte dat namelijk maar één keer. In de zomer van 2015 overklasten de jongens van Marc Wilmots een experimenteel Frankrijk. Tegenstander van vanavond Portugal is nummer 4 op de ranglijst, België staat op plek 3. De Rode Duivels maakten dus wel een heuse opmars, want sinds 2008 steeg onze nationale ploeg van de 54ste naar de eerste plaats in 2015. Sindsdien zakte België niet meer uit de top 10, maar dat alles wel zonder (veel) te winnen tegen toplanden. (DPB/WDK)

