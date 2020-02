Exclusief voor abonnees Voorbereidingen getroffen voor uitbraak in Afrika 06 februari 2020

Wetenschappers van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen waarschuwen dat de corona-uitbraak ernstig kan worden wanneer het virus Afrikaanse landen met een zwak volksgezondheidsysteem bereikt. "In zulke landen is de capaciteit beperkt om controlediagnoses uit te voeren. Dat zou kunnen betekenen dat het virus, wanneer het eenmaal is binnengebracht, zich in deze landen ongemerkt kan verspreiden", zegt directeur Widdowson. Het Instituut houdt de situatie nauwlettend in de gaten en staat in contact met het Amerikaanse gezondheidsinstituut CDC in Afrika en zijn Afrikaanse partnerlanden. De wetenschappers stellen zich beschikbaar om de volksgezondheidsmaatregelen te ondersteunen en overwegen onderzoekstudies om meer inzicht te krijgen in de mogelijke verspreiding van het nieuwe coronavirus in deze landen.

