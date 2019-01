Voorbereid op sneeuwval 30 januari 2019

Het KMI voorspelde afgelopen nacht sneeuw en dus trof KV Oostende met het oog op de bekerwedstrijd de nodige maatregelen. Zo trommelde de kustploeg gisteren al ongeveer 40 mensen op om - in geval van effectieve sneeuwval in de regio - het speelveld bespeelbaar te maken. Een groot zeil over het veld leggen leek KVO weinig zinvol, want dan moet de sneeuw toch van het doek geschept worden. Niets deed gisteren vermoeden dat de wedstrijd vanavond niet onder normale omstandigheden zal kunnen worden afgewerkt. (TTV)