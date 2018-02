Vooral vuurwerk náást het veld 17 februari 2018

De gevaarlijkste Anderlecht-pionnen zaten gisteravond in het bezoekersvak. De meegereisde supporters gooiden in de openingsfase bommetjes op het veld van Sint-Truiden, in die mate zelfs dat de ref zich genoodzaakt zag de partij tijdelijk te staken. Een tikje overdreven, maar op die manier hebben toeschouwers toch énig vuurwerk gehad... Hein Vanhaezebrouck keek moedeloos toe, handen in de zakken. Hij had zich zijn 54ste verjaardag ongetwijfeld anders voorgesteld. 3 op 15, zeg.

