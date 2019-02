Vooral van Open Vld-kiezer mag vliegtuig meer kosten 19 februari 2019

De prijs van een vliegticket fors verhogen is geen taboe, zo blijkt. 55% van de ondervraagde Belgen is voor zo'n vliegtaks - al is er wel iets minder animo in Vlaanderen dan in Wallonië en Brussel. Het zijn vooral de Open Vld-kiezers die voor fors duurdere tickets zijn: 60% vindt zo'n taks een goede manier om de klimaatdoelstellingen te halen. CD&V-, sp.a- en VB-kiezers zijn het hardst tegen. Opvallend, want het is net voormalig CD&V-minister Joke Schauvliege die daar samen met de groenen voor pleitte. Of we ook bereid zijn om niet meer met het vliegtuig op vakantie te gaan? De helft van de Belgen geeft aan van wel, maar één op de drie is daar niet echt toe bereid.