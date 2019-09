Exclusief voor abonnees Vooral openbaar vervoer voelt succes elektrische step 12 september 2019

Zeven op de tien mensen die een elektrische deelstep gebruiken, zouden anders de bus, tram, metro of trein opgestapt zijn. Dat blijkt uit een online bevraging van Brussel Mobiliteit bij 1.181 steppers. Het openbaar vervoer voelt dus de impact van de e-steps, zeker in de steden. Bij 44% van de eigenaars van de e-step vervangt het transportmiddel op kleine wieltjes soms een autorit. Bij gebruikers van de deelsteps is dat één op de vier. De gemiddelde steprit blijft met tien minuten vrij kort, zo blijkt nog uit de bevraging. De stepper is gemiddeld 33 jaar oud en heeft in driekwart van de gevallen een diploma hoger onderwijs. Dubbel zo vaak gaat het om mannen dan om vrouwen.