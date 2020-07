Exclusief voor abonnees Vooral op de dijk koppenlopen 13 juli 2020

00u00 0

Tijdens het eerste zonnige zomerweekend zonder lockdown kleurde de druktebarometer van de kust vooral 'gezellig' groen. In Knokke, De Panne en Oostende sloeg hij heel even oranje uit, wat wijst op 'zeer druk'. In De Panne kwam dat door de zaterdagmarkt, in de grootste stad aan onze kust was het gisteren van 14 tot 16 uur het geval tussen Thermae Palace en het Zeeheldenplein. In dat stuk strand vind je amper Oostendenaars, maar vooral dagjestoeristen die net van de trein komen. "We hebben het al eerder gezegd en dit bewijst het: deze strandzones zijn de 'moeilijkste' plaatsen", stelt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld). "Ik heb veel commentaar gekregen op het invoeren van ons aanmeldingssysteem, maar allicht zullen we het deze week moeten opstarten voor die strandzones." Opvallend: hoewel de dijk - zoals blijkt uit onderstaand beeld - veel volk over zich heen kreeg, was het op het strand best rustig. De druktebarometer is te raadplegen op dekust.be.

