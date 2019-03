Vooral niet bij de pakken blijven zitten, jongens 07 maart 2019

Sommigen kunnen nog net zitten en voor anderen is zelfs dat er te veel aan - maar gelukkig ligt een stuk karton knus genoeg na drie dagen carnaval vieren. Gisterochtend deelde de Aalsterse burgemeester naar goede gewoonte koffiekoeken uit aan de allerstrafste volhouders, maar daarna werd er plaatsgemaakt voor de reinigingsdiensten. In totaal werd er 90 ton afval geproduceerd door de feestvierders, evenveel als vorig jaar. Tussen het vuilnis vonden de gemeentearbeiders niet enkel flesjes, winkelkarren en meubilair, maar zelfs een verzinkbaar paaltje. Tegen de middag was de Grote Markt weer proper. "Dit is de Champions League voor een opkuisdienst", klonk het bij de reinigingsploeg. (RLA)

