Vooral kusthoreca voelt witte kassa 22 maart 2018

Zo'n 75 procent van de Belgische restauranthouders zegt de witte kassa te gebruiken. Horecazaken aan de Belgische kust leden het hardst onder de invoering ervan begin 2016, aangezien er in die toeristische regio meer contant betaald werd en er nog veel niet werd aangegeven in de witte kassa. Dat blijkt uit een enquête bij 1.000 Belgische restaurateurs in opdracht van de Belgian Restaurants Association (BRA).

