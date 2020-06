Exclusief voor abonnees Vooral kleine kmo's roepen tijdelijke werkloosheid in 11 juni 2020

Kmo's met minder dan twintig werknemers hebben beduidend meer tijdelijke werkloosheid moeten toepassen door de coronacrisis dan grotere bedrijven. In april presteerde het personeel in kleine kmo's amper 55% van de maximaal voorziene werktijd, blijkt uit cijfers van hr-dienstverlener SD Worx die 'De Morgen' kon inkijken. De voornaamste verklaring is dat de zwaarst getroffen sectoren typische kmo-sectoren zijn: de kleinhandel kon de deuren pas openen op 11 mei, kappers en schoonheidsspecialisten pas een week later. En de horeca ging pas begin deze week open. Alles samen moesten in april 1,2 miljoen mensen gebruikmaken van de tijdelijke werkloosheid.